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Suriye'de iki gözünü kaybetti, Türkiye'de evlendi

Suriye’nin Humus kentinde rejiminin hava saldırısı sonrası iki gözünü birden kaybeden 30 yaşındaki Faysal Halef tedavi için geldiği Türkiye’de dünya evine girdi.

Suriye'nin Humus kentinde rejiminin hava saldırısı sonrası iki gözünü birden kaybeden 30 yaşındaki Faysal Halef tedavi için geldiği Türkiye'de dünya evine girdi. 2 yıl önce Humus'tan komşusu olan Fatma Cuhada ile hayırseverlerin desteğiyle evlenen ve bir de kızı olan Halef, gözleri olmamasına rağmen gülümseyişi ve cana yakınlığıyla gönülleri fethediyor.


Humus kentinde 2015 yılında rejime ait savaş uçaklarından atılan bombaların evlerine isabet etmesi sonucu Suriye'li Faysal Halef ve 7 aile ferdi yaralandı. Şarapnel parçaları başına ve gözüne isabet eden Halef, 2 gözünü de kaybetti. Suriye'de tedavi imkanı bulamayan Halef, 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı.


Hatay'da 5 ameliyat geçiren ve yürüme güçlüğü de çeken Suriyeli genç, Reyhanlı'da hayırseverler tarafından açılan fizik tedavi merkezinde tedavi oldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Humus'tan komşusu olan Fatma Cuhada ile dünya evine giren Faysal Halef, gözleri görmese de neşeli haliyle herkesi güldürmeyi başarıyor.


Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Halef, "Yaralandıktan sonra Türkiye'ye geldim ve burada tedavi olup evlendim. Allah'a şükürler olsun bir kız çocuğum oldu ve eşimle birlikte Hacca gittim. Yaralandıktan sonra ben gözlerimi kaybettim ama Allah bana tüm nimetlerini sundu. Evlendim, Hacca gidim, kızım oldu çok mutluyum. Allah sabredenlerle beraber" dedi.

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