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Suriye'li kimyagerin evini soyan hırsız yakalandı

Bursa’da ikamet eden Süriye’li kimyagerin evini soyan hırsız Bursa polisi tarafından kısa sürede yakalandı.

Bursa'da ikamet eden Süriye'li kimyagerin evini soyan hırsız Bursa polisi tarafından kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgiye göre. Bahar Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Suriye'li kimyager H.A.'nın evine dış kapı camını kırıp giren kimliği belirsiz bir kişi ikametten 4 bin dolar para, 8 bin lira 100 Euro, bir adet laptop, H.A.'ya ait Suriye kimliği, pasaportu, Suriye aile cüzdanı, Suriye Kimyager Üniversite diploması, tablet bilgisayar, cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.


H.A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından olayın şüphelisinin M.Ş. (22) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada hırsızlık olayında çalmış olduğu 1 adet siyah renkli laptop çantası ve içinde bulunan 4 bin dolar, 100 Euro, 7 bin lira, H.A.'ya ait pasaport, kimlik ve çeşitli evraklar elde edilerek teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Ş. isimli şahış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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