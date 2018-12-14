Suriyeli vatandaşlara 7 camide Türk aile yapısı anlatıldı

Ayrıca Bursa'daki 7 camide cuma namazından önce Suriyeli vatandaşlar için yine Türk aile ve toplum yapısıyla ilgili vaaz verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa'nın ileri gelenleri, Suriyeli kanaat önderleri ve Suriyelilerin yaşadıkları mahallelerin muhtarlarıyla birlikte Suriyeli vatandaşların Türkiye'ye intibak etmelerini kolaylaştırmak için broşür ve afiş hazırladı. Türk aile yapısı, Türk toplum yapısı ve gelenek-göreneklerinin ön plana çıkarıldığı broşürler Arapça ve Türkçe hazırlandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, cuma namazından önce Çarşam Mahallesi'nde Suriyeli vatandaşlarla bir araya geldi. Tercümanlar aracılığıyla Suriyeli vatandaşlarla sohbet eden Ak daha sonra hazırlanan afişleri iş yerlerinin camlarına kendi elleri ile yapıştırarak vatandaşlara broşür dağıttı. Öte yandan Bursa'da 7 ayrı camide konuyla ilgili hazırlanan metinler okundu. Ak, afiş ve broşür dağıtımının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ak, Bursa'da yaşayan Suriyelilerin sayısını vererek birlikte yaşamak için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Ak, bu anlamda emniyet olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bursa'da resmi rakamlara göre 150 bin civarında, ama bizim tespitimize göre 200 bin Suriyeli kardeşimiz misafirimiz. Burada bu misafirliğin devamı müddetince ufak tefek bir takım asayişe müessir olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlar bir takım kişilerce değişik şeylere yorumlanmaya çalışılıyor. Bizim bu kardeşlerimizle bir arada yaşamanın gerekleri çerçevesinde karşılıklı örf ve adetlerimiz anlamında bazı şeyleri paylaşmamız gerekiyor. Biz Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak sayın valimizin de desteğiyle yaklaşık bir aydır ciddi çalışmalar başlattık. Bölgede asayiş uygulamaları anlamında yaptığımız faaliyetler var. Bugün de bastırdığımız broşürleri 7 ayrı bölgede 7 ayrı camimizde dağıtacağız. Cuma namazında hutbelerde hocalarımız da bu konuları anlatacaklar. Polis arkadaşlarımız da Arapça olarak basılmış, içinde bizim bölgedeki insanlarımızın hassasiyetlerini anlatan broşürleri dağıttılar. Bu konunun hazırlanmasında sadece bizim değil, şehrin ileri gelenleri, Suriyeli kanaat önderi kardeşlerimiz, muhtarlarımızla hep beraber bir çalışma ortaya koyduk. İnşallah şehrimize, ülkemize hayırlı olur" dedi.