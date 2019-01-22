Suriyelilerin ‘kemerden kılıçla' kavgası güvenlik kamerasında

Bursa'da Suriyeli iki grup arasında çıkan boşanma kavgasında kan aktı. İki grup birbirlerine kemer şeklindeki kılıçlarla saldırdı. Olaya kadınlar da karışınca ortalık savaş alanına döndü. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçen cumartesi akşamı Yıldırım Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağın girişinde bulunan üç katlı evde ikamet eden Suriyeli aileyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşinin akrabaları karşılaştı. Daha sonra iki grup araçlardan inerek birbirlerine bellerinde takılı olan kemer şeklindeki esnek kılıçlarla saldırmaya başladı. Damadın annesi elindeki sopayla araçların camlarına vurarak kırmaya başladı. Kavgaya iki tarafın yakınları da müdahil olunca ortalık savaş alanına dönüştü. Yaklaşık beş dakika süren kavgada dört kişinin vücudunda derin yarıklar oluştu. Polis ekiplerinin sirenlerini duyan iki grup kaçarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Kavga esnasında çevredeki işyerlerine ait araçlar da zarar gördü.

Kavgaya şahit olan bir vatandaş, "Anladığımız kadarıyla olay kız meselesi yüzünden olmuş. Aralarında bir iki tanesi Türkçe biliyordu. Yenge, teyze ve enişte dediklerini duydum. Biz o sırada üst kattaydık, sonra aşağı indik. Araçlarımızı korumak istedik. Arkamda duran duvarın önünde iki araç durdu ve aşağı inerek birbirlerini sıkıştırdılar. Orada çok kavga ettiler. Bir kadın onları kışkırttı. Anneleriydi galiba. Elindeki sopayla araçlara ilk saldıran o oldu. Daha sonra diğerleri birbirine girdi. Belindeki kemerlerin kılıca dönüşmesi bizi çok korkuttu. Şaşırdık. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiştik'' dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.