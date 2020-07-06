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Sürücüsüz minibüs harekete geçti, çiğ köfteciye daldı

Bursa’da el freni çekilmeyen yolcu minibüsü, çiğ köfte dükkanına çarparak durabildi.

Bursa'da el freni çekilmeyen yolcu minibüsü, çiğ köfte dükkanına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. .


www.bursadabugun.com'un haberine göre, olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Belediye otobüs şoförü el frenini çekmeden araçtan ayrıldı. Kısa süre sonra el freni çekilmeyen sürücüsüz belediye minibüsü, harekete geçerek Mehmet D.'ye ait iş yerine daldı. Çarpmanın etkisiyle çitleri kıran minibüs, cama çarpmadan durdu ve geri geldi.


Sürücüsüz minibüsün korku dolu anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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