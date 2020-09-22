Süslü bisikletler geçidi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çocuklar, bisikletlerini gelin gibi süsleyip pedal çevirdi.

Yıldırım Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla minik ilçe sâkinlerini harekete geçirdi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da katıldığı ‘Yıldırım'ın Muhtarları Yürüyor' ve ‘Doğa İçin Pedalla' faaliyetlerinin ardından sıra çocuklara geldi. Kaplıkaya Câzibe Merkezi'nde tertip edilen ‘Süslü Bisiklet' faaliyetinde minikler kendi bisikletlerini kendileri süsledi. Bisikletlerini rengârenk yapan çocuklar, Câzibe Merkezi'nde oluşturulan parkurda pedal çevirdi. Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin de katıldığı turda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.