Süte zam geldi

Bekir Pakdemirli, süt üreticilerinin uzun zamandır beklediği zam konusunda üreticiye beklenilen müjdeyi verdi.

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "2021 Ocak-Nisan için geçerli 2.80 TL/Lt çiğ süt tavsiye fiyatına, bakanlığımızca litre başına 30 kuruş destek verilecektir. Bugün itibarı ile 2.30TL/litre fiyatı olan süte 50 kuruş zam yapılarak fiyat 2.80 TL olurken, litre başına ayrıca gelen devlet desteğiyle sütün fiyatı 3.10 TL olacaktır. Bu zamlar kötünün iyisidir. Fakat yapılan zamların 4 ay geçerli olması bizleri ayrıca sevindirmiştir” diye konuştu.

Nazif Tuna," Ulusal Süt Konseyi 2021 Ocak - Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını 2.80 TL/Lt olarak açıklamıştır. Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır. Böylece, açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1,30'un üzerinde kalması sağlanmıştır" dedi.