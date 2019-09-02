Sutopu parlamaya devam ediyor

Lig'de şampiyon oldu.

Bu sezon Büyük Erkekler'de namağlup 2. Lig'e yükselen ve U15, U17 takımlarında sezonu kupayla tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sutopu branşı başarısını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar son olarak U13 Erkekler 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Türkiye Sutopu Federasyonu U13 Erkekler 2. Ligi Grup ve Final müsabakaları İzmir'de tamamlandı. Narlıdere Yüzme Havuzunda yapılan organizasyonda B grubunda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk maçında TOFAŞ'a 8-3 mağlûp oldu. İkinci maçında Selçuklu Belediyespor'u 14-4 ve İTÜ'yü 14-4 mağlûp eden yeşil-beyazlılar yarı finale yükseldi. Yarı finalde Manisa Su Sporları'nı 7-2 ile geçen Bursa ekibi finalde TOFAŞ'ı 9-7 mağlûp ederek U13 Erkekler Ligi'nde şampiyon oldu ve 1. Lig'e yükseldi.