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Sutopu parlamaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sutopu U-13 takımı, mücadele ettiği 2.

Lig'de şampiyon oldu.


Bu sezon Büyük Erkekler'de namağlup 2. Lig'e yükselen ve U15, U17 takımlarında sezonu kupayla tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sutopu branşı başarısını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar son olarak U13 Erkekler 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.


Türkiye Sutopu Federasyonu U13 Erkekler 2. Ligi Grup ve Final müsabakaları İzmir'de tamamlandı. Narlıdere Yüzme Havuzunda yapılan organizasyonda B grubunda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk maçında TOFAŞ'a 8-3 mağlûp oldu. İkinci maçında Selçuklu Belediyespor'u 14-4 ve İTÜ'yü 14-4 mağlûp eden yeşil-beyazlılar yarı finale yükseldi. Yarı finalde Manisa Su Sporları'nı 7-2 ile geçen Bursa ekibi finalde TOFAŞ'ı 9-7 mağlûp ederek U13 Erkekler Ligi'nde şampiyon oldu ve 1. Lig'e yükseldi.

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