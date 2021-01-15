Suuçtu beyaz gelinliğini giydi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kar yağışının ardından Suuçtu Şelâlesi ve Tabit Parkı beyaza büründü.

Şelâle bölgesi, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere âdetâ kucak açtı. Mustafakemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle kırsal kesimde lapa lapa yağan kardan doğa turizmi açısından ilçenin önemli merkezleri arasında yer alan Suuçtu şelâlesi de nasibini aldı.

Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, soğukların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde beyaz örtüye büründü. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelâle çevresinin yer yer 30 santimlik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki bu güzelliğin tadını çıkardı.