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Suuçtu eko turizm projesine yakın takip

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından projelendirilen Suuçtu eko turizm parkurunda incelemelerde bulundu.


Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk'ün eşlik ettiği Yalçın Akın, Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı'nın gözden kaçan yüzünün eko turizm ile bütünleşeceği proje alanına giderek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Yetkililerden bilgiler alan Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Suuçtu eko turizm alanı yapı ve donatı projesinin bölgeye değer katacağını söyledi. Yakından takip ettikleri çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Akın; “Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı'nın ekolojik ve biyolojik zenginliği, dinlenme ve macera alanlarıyla buluşacak. Proje çerçevesinde doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesinden hareketle bölge 4 bin metrelik bisiklet yolu, 3.230 metrelik yürüyüş yolu, doğaya uyumlu 6 adet seyir terası, köprü ve çeşmelerle zenginleşecek. Proje dâhilinde yöre insanına da istihdam oluşturulacak” dedi.


Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne de giden Akın, işletme binası ve çevresinde sürdürülen çalışmaları da inceledi.

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