Suuçtu ekoturizm rotası doğaseverlerle buluştu

Mustafakemalpaşa'nın ekolojik ve biyolojik zenginliğinin, rekreatif dinlenme ve macera alanlarıyla buluştuğu ‘Suuçtu Ekoturizm Alanı-Doğa Yürüyüşü Yolu ve Bisiklet Alanı', 5 Haziran Dünya Çevre Günü doğrultusunda doğaseverlere kapılarını açtı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), doğayı ve çevreyi koruyan, daha bilinçli seyahat etmeyi amaçlayan ekoturizm rotalarıyla tabiatla iç içe olmayı sevenlere yeni rotalar oluşturmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Mustafakemalpaşa'da yapımına geçtiğimiz yıl başlanan 3,2 kilometrelik bir hat üzerindeki Suuçtu Ekoturizm Rotası, hizmete açıldı. Doğal dokuya zarar vermeden oluşturulan yeni ekoturizm rotası, ziyaretçilerine doğa içinde konaklama, yürüyüş, bisiklet parkurları ile doğal habitatı keşfetme imkânı verecek.

Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın gözden kaçan yüzünün eko turizm ile bütünleştiği ‘Suuçtu Ekoturizm Alanı-Doğa Yürüyüşü Yolu ve Bisiklet Alanı', Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Koç, Basın Müşaviri Mümin Döngez, Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış, Bursa Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Adem Parlak, İşletme Müdür V. Abdullah Bahçeci, OGM teknik personeli, yöre halkı ve sosyal medya içerik üreticilerinin katılımıyla açıldı.

Proje alanındaki yeniliklerle ilgili bilgiler alan katılımcılar, yürüyüş ve bisiklet rotasını gezerek akşamda bölgede kamp yaptı.

Doğal doku korundu, bölge zenginleşti

Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın devamında yer alan gözden kaçan yüzü, ‘çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alan turizm' olarak tanımlanan eko turizm alanına dahil edilerek, yeni yapı ve donatılara kavuştu.

Mustafakemalpaşa'nın Çataltepe mevkiinde, merkeze 17 km uzaklıkta, Muradiyesarnıç Mahallesi yakınlarında bulunan Suuçtu Ekoturizm Alanı, proje doğrultusunda doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesinden hareketle 4 bin metrelik bisiklet yolu, 3.230 metrelik yürüyüş yolu, doğaya uyumlu 6 adet seyir terası, köprü ve çeşmelerle zenginleşti.

Görsel olarak önemli bir kaynak değere sahip olan Karadere Deresi üzerindeki Arıkaya Şelalesi ve göleti bölgenin öne çıkan turizm değerleri olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Aktif ve güvenli ekoturizm

Proje doğrultusunda ayrıca yangın yönetmeliklerine uygun önlemler alınarak, bölgenin flora ve yaban hayatının tanıtılması içinde bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Eko turizm parkurunda, ziyaretçilerin treaking ve dağ bisikleti aktiviteleriyle aktif ve güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri sağlanacak.

Turizmin doğal, kültürel ve çevresel bağlamda olumlu etkilerini sürdürülebilir biçimde en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlayan Suuçtu Ekoturizm Alanı; meşe, kayın, kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, tıbbi ve aromatik bitkiler gibi türleri barındıran zengin biyoçeşitliliğe sahip.

Yöre insanına istihdam sağlayarak aile bütçelerine de katkıda bulunması planlan proje ile belli sayıdaki kişiye eko turizm eğitimi verilerek, bölge insanı zengin doğal kaynakların fakir bekçiliğinden kurtarılacak.

53 ekoturizm rotasına ulaşıldı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ilk olarak 2017 yılında başladıkları ve bugün 53 rotaya ulaşan ekoturizm destinasyonlarına bir yenisini eklediklerini belirterek, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Karacabey sözlerini şöyle sürdürdü; “Özellikle son yıllarda kentli nüfusun artışına bağlı olarak, şehirli insanın doğaya olan yabancılaşması beraberinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlarımızın ormanların sosyokültürel değerlerinden olan sağlık, estetik ve aktivite özelliklerine olan yönelimini artırmıştır.”

ekoturizm rotaları yıllık 100 milyon katkıda bulunuyor

Ekoturizm rotalarıyla Türkiye turizm destinasyonlarına yıllık 100 milyon TL katkıda bulunulduğunu sözlerine ekleyen OGM Müdürü Karacabey; “Ekoturizm Eylem Planı bitimi olan 2025 yılı sonu itibariyle, yeni yapılacak 'Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları' ile ekoturizm alanlarımız ülke turizm destinasyonlarına yıllık 500 milyon TL katkıda bulunacağını öngörüyoruz” diye konuştu.