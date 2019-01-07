Suyla gelen sağlık

Anne adayları, Doruk Sağlık Grubu tarafından hayata geçirilen 'Gebe Üniversitesi' aracılığıyla bilgilendiriliyor. Doruk Yıldırım Hastanesi'ndeki Gebe Üniversitesi etkinliğine çok sayıda anne adayı katıldı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Op. Dr. Gizem Yıldırım ve Op. Dr. Fatoş Deniz Yiğittürk tarafından yapılan sunumlarda, “Gebeliğin 3 aydan sonraki sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, gebelik işlemleri, rutin tetkikler ve aşılama programı” gibi konular ele alındı. Gebelik döneminde birçok anne adayından benzer şikayetler geldiğini ve bu şikayetlerle nasıl başa çıkılabileceği hakkında bilgiler veren Op. Dr. Gizem Yıldırım, sık görülen şikayetlerin başında kabızlık ve gaz problemi geldiğini anımsattı.

Bir gebenin mide boşalması, bağırsaklarının boşalmasının normal bir insandan çok daha geç olduğunu belirten Dr. Yıldırım, “Geciktiği için kabızlık ve gaz şikayetlerimiz artıyor. Alınan bazı takviyeler de bunlara katkıda bulunuyor. Sıvı alımının yetersiz olması kabızlık ve gaz problemini artırıyor. Yeterli sıvı alamazsak, yeterli bağırsak pasajımız gerçekleşmiyor, metabolizmamız da yavaşladığı için kabızlık ve gaz şikayetlerimiz artıyor. Bazı besinlere daha çok önem veriyoruz. Örneğin süt içiyoruz. İnek sütünü her bünye kabul etmeyebiliyor. Alınan bazı farklı gıdalar ve besin takviyeleri, bizim gaz şikayetlerimizi tetikliyor” dedi.

Kabızlık ve gaz problemlerinin önüne geçmek adına yapılabilecekler hakkında bilgiler veren Yıldırım, sıvı alınımının artırılması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Özellikle vücut ısısına yakın sıcaklıkta su tüketilmesini öneriyoruz. Sabah kalktığımızda 2 bardak ılık su, bağırsaklarımızı çalıştırmaya çok faydalıdır. Bazı anne adaylarının ‘ben açık çay içiyorum, meyve suyu içiyorum, meyve çayı içiyorum' dediklerini duyuyoruz. Bunlar suyun yerini tutmuyor. Çünkü bu ürünler idrarla atılıyor ve vücuttaki introvasküler volümü tam olarak arttırmıyor. Atıldığı için bizim istediğimiz etkiyi görmemizi engelliyor. O yüzden en azından gün içinde 12 bardak kadar su tüketilmesini öneriyoruz. Burada da soğuk değil ılık su tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü ılık su bağırsak pasajının çalışması için faydalıdır.”

Dr. Yıldırım, gebeliğin ilerleyen haftalarında büyüyen rahmin de bağırsaklara baskı yapabildiğini ve bu durumun da kabızlık şikayetlerini artırabildiğini sözlerine ekledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatoş Deniz Yiğittürk ise, gebelikteki takip aralıkları ve yapılan tahliller ile aşılama aralığı hakkında bilgiler verdi.