Suyu geçiren beton asfaltla seller önlenecek

Dr. Turhan Yaşar Erdoğan adına düzenlenen "10. Beton Kongresi" Bursa'da başladı. Beton bariyerlerle trafik kazalarını yüzde 20 azaltmanın mümkün olduğunu belirten TÇMB CEO'su İsmail Bulut, ayrıca yollarda asfalt yerine geçirimli beton kullanımıyla yağmur sularını yer altı kaynaklarıyla buluşturmanın ve sellerin önüne geçmenin mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) İnşaat Mühendisler Odası Bursa ve İstanbul şubeleri tarafından Uluslararası 10. Beton Kongresi, Bursa Akademik Odalar Birliği ev sahipliğinde başladı. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO'su İsmail Bulut, “Türkiye'de her gün meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 842 kişiden 66'sı ise engelli kalmaktadır. 10 yılda 75 bin kişinin hayatını kaybettiği Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Eğer bölünmüş bir yol var ise mutlaka ortaya beton bariyer konulması gerekmektedir. Beton bariyer, ölümlü kaza oranını yüzde 20 azaltmaktadır. Trafikte motosikletle yer alanları için de en güvenli çare beton bariyerdir. Bariyere çarpan bir motosikletlinin hayatını kaybetme ihtimali bir otomobil sürücüsünden 7 kat daha fazladır. Bu sebeple motosikletliler için beton bariyerlerin kullanılması önemlidir. Bizler bu noktada bir sivil toplum kuruluşu olarak vatandaşlarımızın güvenliğinin en yüksek seviyede sağlanması için çalışıyoruz. Beton bariyerlerin saydığımız faydalarının yanı sıra, karşı yönden gelen araçların ışıklarına maruz bırakmıyor. Bakım masrafları az. Yaklaşık 50 yıl dayanıklı” şeklinde konuştu.

Türkiye'de su kaynaklarının daha verimli kullanılması için geçirimli betonu tavsiye eden Bulut, “Geçirimli beton, yağmur suyunu kirletmeden emerek yer altı kaynaklarına ulaştırır. Hem sel felaketleri önlenir, hem de yer altı sularını besleyerek çevremizin korunmasına katkı sağlar. Geçirimli beton dakikada metrekarede 200 litre su geçirir. Ancak Türkiye'de yollarımızın yüzde 99,9'u asfalttır. Bu da tamamen petrol ürünüdür. Biz geçirimli beton kullanırsak, hem yüzde 32 tasarruf sağlamış, hem de su kaynaklarımızı yağmur sularıyla beslemiş oluruz. Ayrıca yapacağımız tasarruf ile her yıl bir Avrasya tüneli kadar maliyeti tasarruf edebiliriz. Beton yolun ömrü de 50 yıla kadar uzanmaktadır. Bugün Türkiye'de Sinop'ta 1953 yılında yapılmış yol halen dünkü gibi kullanılıyor” dedi.

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ise, “Beton dendiğinde ilk akla gelen malzeme genellikle toplum için çok anlam ifade etmeyebilir. Hatta “beton yığını” şeklinde olumsuz ifadeler yüklenen, şehirlerimizdeki çarpık ve plansız yapılaşmanın adeta tek suçlusu olarak görülen beton malzemesinin aslında inşaat sektörünün temel girdilerinden ve ana malzemelerinden biri olarak son derece ekonomik ve yararlı bir üründür. Beton sektörü, 50 bin kişiye yaklaşan istihdam hacmiyle ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Türkiye'nin beton üretiminde Avrupa ülkelerini geride bıraktığını söyledi. Akta, “Beton en önemli yapı malzemelerinden biridir. Beton hem inşaat sektörü, hem de ülke ekonomisi için değerli. Tabii ki depremlerde yıkımlar olabilir. Ancak bu zararların azaltılabilmesi kullanılan malzeme ve uygulanan tekniklerle önlenebilmesi mümkündür” dedi.

Uluslararası 10. Beton Kongresi'nde üç gün boyunca dijital beton, akıllı beton, kendi kendini onaran beton, üç boyutlu beton, sürdürülebilir beton, geopolimerler, mineral ve kimyasal katkılar, sürdürülebilir beton yollar, özel betonlar, betonun dayanıklılık özellikleri, taze beton özellikleri ve betonda iç yapı özellikleri ile ilgili bilimsel araştırmalar davetlilerle paylaşılacak.

Kongrenin açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ve Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, ve çok sayıda yerli ve yabancı firma yetkilisi katıldı.