Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan ‘Su Damlalarının Peşinde' projesi çerçevesinde yaptıkları çalışmalarla suyun önemini en iyi anlatan öğrenciler ödüllendirildi.

Küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklık, tüm dünyanın en önemli sorunu haline gelirken; Büyükşehir Belediyesi, suyun öneminin daha küçük yaşlarda anlaşılması amacıyla ayrıcalıklı bir proje daha imza attı. BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2019 - 2022 eğitim döneminde gerçekleştirdiği Su Damlarının Peşinde projesi ile 217 okuldan 30 bin 400 öğrenciye su tasarrufu bilinci eğitimi verildi. Eğitimler doğrultusunda, suyun önemine dair slogan ve resim yarışmaları düzenlendi. Proje, BUSKİ Sosyal Tesisleri'nde yapılan Su Şenliği ile tamamlandı. Projeye katılan öğretmenler ve 400'ye yakın öğrencinin katıldığı şenlikte, slogan ve resim yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi. Slogan yarışmasında Osmangazi BTSO Sait Ete İlkokulu'ndan Sare Çiftçi, ‘Damlar Damlar Göl Olur, İnsan Harcar Çöl Olur' sloganı ile birinci, Yıldırım Gülhanım Karasu İlkokulu'ndan Emirhan Bozdoğan, ‘Tasarruf Et, Su Herkese Emanet' sloganıyla ikinci ve Keles Kıranışıklar İlkokulu'ndan Arif Yıldız da ‘Su Geçmişten Gelen Gelecektir' sloganıyla üçüncü oldu.

Resim Yarışmasında ise Mustafakemalpaşa Öğretmen Davut İlkokulu'ndan Halil Efe Kenar birinci, Osmangazi Davut Dörtçelik İlkokulu'ndan Ayşe Menekşe Serbes ikinci ve Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu'ndan Ada Mina Pala da üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür tarafından ödüllendirildi.

Öğrencilerin dans gösterileriyle renklenen etkinlikte çocuklara suyun önemini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sevgili çocuklar, su ve sizler bizim geleceğimizsiniz. Biliyorsunuz, dünyamızın dörtte üçü suyla kaplı ancak bizim içme suyu olarak kullanabileceğimiz az suyumuz var. İçme suyu kaynaklarımız gittikçe azalıyor. Gelecekte su sıkıntısı çekmemek için bugünden suyumuzu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Su israfını önlemek için hepimizin üzerine önemli görevler düşüyor. Örneğin, Bursa'mızın susuz kalmaması için önemli yatırımlar yapıyoruz. BUSKİ aracılığıyla suyun bilinçli kullanılması için özellikle siz çocuklarımıza yönelik eğitimler düzenliyoruz. Boşa akıp giden bir damla suyun bile hayatın devamlılığındaki önemini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Elinizi yıkarken ve dişlerinizi fırçalarken suyu tasarruflu kullanacağınıza ve su tasarrufu konusunda hassas davranacağınıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

BUSKİ desteğiyle gerçekleştirilen Su Damlalarının Peşinde projesinin ayakları yere sağlam basan, kıymetli bir proje olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de yaptıkları çalışmalarla suyun önemini en güzel şekilde anlatan tüm öğrencileri kutladı.