Taban: "Her taksici belediye başkanını temsil eder"

İnegöl'e gelen kişilerin ilk temas kurduğu kişilerin taksiciler olduğunu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, onun için her taksicinin belediye başkanını temsil ettiğini söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Taksiciler Kooperatifi ve Şoförler Odası yöneticilerini makamında ağırladı. Bu şehre hizmet eden pek çok sektörün olduğunu belirten Başkan Taban, "Bazı sektör temsilcilerinin belediye başkanı gibi görevleri vardır. Bunlardan biri de taksicilerdir. Çünkü bu şehre gelen yeni insanları, misafirleri, turistlerin belki de ilk irtibat kurdukları kişiler taksicilerdir. Önümüzdeki süreçte de şehrimizin var olan avantajlarının yanına turizm gibi, diğer yararlı sektörler gibi yeni sektörleri katma çabamız devam edecek. Bu da beraberinde yeni yeni insanların şehrimize gelmesini sağlayacak. Dolayısıyla biz bu sektörü ziyadesiyle önemsiyoruz. İnşallah en güzel hizmetleri vatandaşlarımıza en birliği ile vermemiz lazım. Bizler taksici arkadaşlarımıza destek olacağız, kooperatif olarak sizler çalışmalar yapacaksınız. Nihayetinde İnegöl'ümüzü her alanda en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Kooperatif ve şoförler odası adına konuşan Bahattin Korkmaz ise, “İnegöl Belediyesi marifetiyle 10 adet durak yaptık. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Böyle nezih mekanlarda taksicilik yapmayı bizlere uygun gördüler. Esnaflarımız en iyi yerlerde hizmet vermeye layıklar. Taksi kültürü şehrimizde her geçen gün gelişiyor. 90 adet taksimiz var. Şuanda 90 taksimiz 24 saat boyunca güzel hizmetler veriyor. Bu arkadaşlarımızın da çıtayı daha yukarılara çıkaracağına eminiz. Biz de Şoförler Odası olarak her zaman yanlarındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mesaj gönderen Korkmaz, “Cumhurbaşkanımız da özellikle taksi duraklarını ziyaret etmeyi çok seviyor. İnşallah kendisini de bu güzel duraklarımızda görmeyi istiyoruz. Başkanımıza bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.