Taban: “İnegöl'de el değmedik yer kalmayacak”

İnegöl Belediyesi, metal sanayi bölgesinde ham yol şeklindeki 6 sokakta SSB uygulamasıyla beton yol kaplama çalışmasına başladı. Bu çalışmayla bölgede toplam 3,5 kilometrelik yol kaplanarak yazın toz kışın çamur çilesi sona erecek. Fen İşleri Müdürlüğünün beton yol kaplama çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Taban, çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Beton yol uygulamasını incelemek üzere metal sanayi bölgemizdeyiz. Daha önce de farklı alanlarda çalışmalarımız oldu ama bugün arkadaşlarımızın metal sanayi içerisinde yaklaşık 3,5 kilometrelik alanda sürdürdükleri Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) uygulamalarını yerinde görüyoruz. Bu bölge daha önce ham yol olan, üzerinde herhangi bir kaplaması olmayan ancak mobilya firmaları ve farklı sektörlerin üretim yaptığı, yer aldığı bölgeydi. Buralarda işletmelerin hareketleri devam ediyor. İnsanlar girip çıkıyor, müşteriler geliyor ve dolayısıyla burada yaşayanlar bu yolları kullanıyorlar. Biz de İnegöl Belediyesi olarak buraların konforunun derhal arttırılması için bu çalışmayı başlattık” dedi.

Çalışma yapılan bölgeler ve beton yol uygulaması hakkında teknik bilgileri de paylaşan Başkan Taban, “23, 24, 25, 26, 28 ve 42'nci Sokaklarda çalışmalar yapılıyor. 8 metre ve 10 metre genişliğinde bu bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beton yol uygulaması yapılan yolların yanlarında altyapı çalışmalarıyla ilgili imkan tanıyabilmek adına, daha sonra bu yolların tekrar kazılmaması için rezerv alan olarak bu yan yolları bırakıyoruz. İnşallah bunlar kısa bir zaman içerisinde tamamlanacak” açıklamalarında bulundu.

İnegöl'de el değmedik cadde ve sokak kalmayacağını da ifade eden Taban, şöyle devam etti: “Bizler eksiklerimizin farkındayız. Yapılması gerekenlerin bir envanterini de önümüze koyarak bunları hızlı şekilde yıl bütçelerini de karşılarında oluşturmak koşuluyla adımlarını atarak iyileştirmelerimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle dönemimizin sonuna kadar da şehrimizin birçok yerinde el değmeyecek yer bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”