Taban: "Türk bayrağına saldıranların hiçbir zaman başarılı olamayacağı aşikârdır"

yıl dönümünde mevlit okuttu.

İnegöl Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz törenleri Garnizon Şehitliği ziyareti ile başladı. Kaymakam Ali Akçe ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte ilçe protokolünün ilgi gösterdiği şehitlik ziyaretinde, Gaziler Derneği üyeleri de hazır bulundu. Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyareti, ardından dualarla devam etti. Daha sonra İshakpaşa Camii'nde başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimiz adına mevlit okutuldu. Öğle namazına kadar süren mevlidin ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Bu millete, bu ülkeye, bu bayrağa saldıranların hiçbir zaman başarılı olamayacağının aşikâr olduğunu ifade eden Başkan Taban, "Toplumumuz farklı renklerden, görüşlerden, düşüncelerden oluşan bir toplum olsa da, söz konusu olan vatan, millet ve bayrak olduğunda hiç kimsenin bunun önünde duramayacağını, söz konusu her şeyin teferruat olacağını, 15 Temmuzda da, öncesinde de göstermiştir. Ben bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize Rabbimden sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum” dedi.