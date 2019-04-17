Taban yeni kadrosunu tanıttı

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları, dâire müdürleri ve görev alanlarını kamuoyuna açıkladı.

31 Mart mahallî idareler seçimlerinin tamamlanmasının ardından görevine devam eden Belediye Başkanı Alper Taban, mazbatasını aldıktan sonra İnegöl Belediyesi'nde ciddi bir değişim hareketi başlattı. Bu değişimler sonucunda 14 dâire müdürü değişti. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin yeni kadrosunu bu sabah düzenlediği toplantıyla kamuoyuna tanıttı. Taban, kahvaltının ardından başkan yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, Eşref Yiğit, Emin Dündar, Durmuş Aydın ve dâire müdürleriyle birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taban, “Aslında benim devam etmemle ilgili süreç işin devamı gibi oldu. Öncesindeki 17 ayda da görevde olan yine bendim. Bu süreç içerisinde de bu kurumun değişim ve dönüşümünü tespit etmek için birtakım planlamalar gerçekleştirmiştim. 17 ay boyunca mümkün mertebe şunu yapmaya çalıştım; çok fazla ayarlarımızla oynamamaya çalıştım. Çünkü kimseye haksızlık etmek istemedim. Bu süreçte daha çok gözlemler yaparak arkadaşlarımızı, kabiliyetlerini gözlemleyerek onlara aslında fırsatlar vermeye çalıştım. Tabii ki iyi bir yönetici öncelikle iyi tahliller zorunda. Yaptığı fizibilite çalışmaları sonucunda da bir karar vermek zorunda. Ben de öyle yaptım. Vatandaşlarımızın da bizlere vermiş olduğu destek sonrasında mazbatayı da almamızın ardından artık yavaş yavaş ekiplerimizde revizyona giderek yenilenmeye başladık. Bildiğiniz gibi en başta seçim süreci öncesinde belediye meclis üyelerimizi oluştururken de kullandığım bir ifade vardı; öncelikle genç ve dinamik bir ekip oluşturmak, ehliyetli ve liyâkatli bir ekip oluşturmaktan bahsetmiştim. Bugün hamdolsun bunu da gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduğumu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

Daire müdürlerindeki değişimi mazbatayı alır almaz yapma arzusunda olduğunu belirten Taban şöyle devam etti:

“Bugün burada gördüğünüz arkadaşlarımızın bir kısmı geçmişte görevlerine devam edenler, büyük çoğunluğu da yenilenen arkadaşlarımız. Burada siyaset üzerinden meclis üyeliğinden görev verdiğimiz arkadaşlarımız da var, beraberinde yine memur kadrolarımızdan oluşan bir ekibimiz de var. Öncelikli arkadaşlarımıza aldıkları görevlerin hayırlı olmasını diliyorum. Basına açık bölümde gerçekleştireceğimiz toplantı sonrası basına kapalı bölümde de dâire müdürlerimize yeni döneme dâir hayâl ettiğim, hedeflediğim, hayata geçirmek istediğimiz bütün konuları burada paylaşacağız. Bu değişimi mazbatayı alır almaz yapmak arzusundaydım, bunu da yaptığım için mutluyum. Çünkü tüm arkadaşlarımızla ilgili şuanda kararlarımızı verdik. Gerekli yazışma ve görevlendirmelerini yaptık.”