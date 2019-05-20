Taciz iddiasıyla tutuklu müdürün cezası artırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan okul müdürüne verilen 27 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından 30 yıla çıkarıldı.

2016 yılında okuldaki bazı velilerin şikayetçi olması üzerine savcılık talimatıyla, Kurşunlu İlkokulu Müdürü İ.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Taciz ettiği iddiasıyla ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkartılan müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2016 yılından bu yana yargılan okul müdürü hakkında mahkeme gereke 27 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay, şüpheliye az ceza verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtayın bozma kararınına ardından tutuklu sanık İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandı. Son kez hakim karşısına çıkan tutuklu İ.D'nin cezası arttırıldı. Karar duruşmasında, mahkeme heyeti, 27 yıl verilen cezayı 30 yıla çıkarttı.