Tadilat yaparken elektrik akımına kapılan adam öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde terasta tadilat yapan İbrahim Topuz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay Orta Mahalle Eski Bursa Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evin terasında uzun profillerle çalışma yapan İbrahim Topuz, profilleri ip bağlayarak terasa çekmek istedi. Bu sırada evin yanından geçen elektrik tellerine profilin çarpmasıyla elektrik akımına kapıldı. Komşuların yardımına koştuğu İbrahim Topuz'a acil 112 ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Topuz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, ancak kurtarılamadı. 50 yaşında olan İbrahim Topuz'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.