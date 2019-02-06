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Tahıl'a gerçek meydan

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine yeni meydan yapılıyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine yeni meydan yapılıyor.


Doğalgaz firmasının yeni hizmet binasına taşınmasının ardından eski bina yıkıldı. Şekerbank, belediye ek hizmet binası, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası ve Belediye Su İşleri binası gibi uzun yıllar ilçe halkına hizmet veren bina, riskli bina sınıfında olması dolayısıyla yıkıldı. Belediye, Tahıl bölgesinde trafiğin rahatlaması için bir meydan oluşturacak. Yaklaşık 200 metrekare alan üzerinde oluşturulacak olan meydan projesinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları yapılarak oturma alanları konulacak. Diğer yandan çevresine yapılacak otopark sâyesinde trafik sıkışıklığı sona ermiş olacak.

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