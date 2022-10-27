Tahsin Tam: “Bu sezon istifayı düşündüğüm bir an olmadı”

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Bursaspor'u hep beraber ayağa kaldırabiliriz” dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca, “Bu sezon istifayı düşündüğüm hiçbir an olmadı. Ancak yorulduğum anlar elbette oldu” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, 24Erzincanspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında 53 yaşındaki teknik adam, rakibin hoca değişikliğine gitmesiyle ilgili olarak, “Rakibin teknik adam değişikliğine çok odaklanmak istemiyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. İhtiyacımız olan üç puanı İnegölspor maçında kazandık. Ankaraspor ve Tarsus İdman Yurdu maçında kaybettiğimiz 4 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Zor şartlarda mücadele ediyor gibi gözüksek de lider takımın 2 puan gerisinde olabilirdik. Ligi tanıdık, oyuncularımızı tanıdık. Camia olarak en dibi görmüş vaziyetteyiz. Bu durum Bursaspor'u sevenleri mutsuz ediyor elbette. Bursaspor'u hep beraber ayağa kaldırabiliriz. Bir kaç tane iç saha maçında oyuncularımıza maalesef küfür ediliyor. Özellikle Batı Tribünü'nden. Bursaspor'da görmediğim şeyler bunlar. Sağduyulu taraftarlarımızın buna müdahale etmesi lazım. Lütfen onları durdursunlar. Takımlarını seviyorlarsa baştan sona futbolculara destek vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bursaspor'a teknik direktör olmak hayalimdi”

Tahsin Tam, sözlerine şöyle devam etti: “Ben 12 yıl Bursa dışında çalıştım. 8 yıl da Bursaspor altyapısında görev aldım. Çok değerli oyuncular yetiştirdik. Bursaspor'da Teknik Direktör olmak benim hayalimdi. Hiçbir şey konuşmadan geldim buraya. O performansı ortaya koymaya çalışıyorum. Sadece bir maçta tüm eleştirileri kabul ediyorum. Kolay değil. Tecrübeli oyuncularımızdan verim almaya çalışıyoruz. Gençlerimiz de öyle. Daha iyi mücadele vereceğimizi düşünüyorum bundan sonra. Oyuncularımızın mental durumu da gayet iyi. Formamız, rakiplerimiz için ekstra motivasyon sebebi oluyor. İnegölspor maçı da öyle oldu. Çorum'a gidiyoruz, Afyon'a gidiyoruz hepsi seyirci rekoru kırıyor. Şampiyona takımı yenmek için mücadele veriyorlar.”

"Enver Cenk Şahin önemli bir oyuncu”

Enver Cenk Şahin'in yokluğu ile ilgili de konuşan Tahsin Tam, “Enver Cenk Şahin'in yerine bir kaç alternatifimiz var. Takım için çok önemli bir oyuncu. Ankaraspor maçında da Enver yoktu ama ilk 45 dakikada sezonun en iyi oyununu oynadık. Oyunculara bağımlı kalmadan mücadele etmenin yollarını da bulmalıyız” dedi. Hasan Ayaroğlu ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Tam, “Geçen sezon alt lige düşen takımda olan tecrübeli oyuncuların tepki görmesi bekleniyordu. Ama Enver ile Kubilay performanslarıyla o eşeği geçti. Hasan maalesef geçemedi. Bizim Hasan'ın kalitesine ihtiyacımız var. Sakatlıklar da yaşadı. Ama bu işler bir maçtaki performansına bakar. Biz ona güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu sezon istifayı hiç düşünmedim”

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, "İstifayı düşündünüz mü?" sorusuna şu cevabı verdi: “Bu sezon istifayı düşündüğüm hiçbir an olmadı. Ancak yorulduğum anlar elbette oldu. Çok zor olduğunu biliyorduk. 12 senedir dışardayım ve çok şey değişmiş. Seyircimizin kırılganlığı artmış. Onlar da son senelerde çok üzüldüler. Kabullenmekte zorlanıyorlar. Hayatın içinde mücadele veren insanlarız. Bursaspor'la da mutlu olmak istiyoruz. Biz o mücadeleyi veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Dik duracağız. Biz Bursaspor'a zarar verdiğimizi düşünürsek durmanın anlamı olmaz. Biz yine Bursaspor'u tutarız elbette. Yaşanan acıları bizim oyuncularımızdan çıkarmasınlar lütfen. Çok zor bir mücadelenin içindeyiz. Biz genç bir takımız. Sağduyulu bakmamız lazım. Bize destek vermeleri gerekiyor. Maç başlamadan küfür etmek kabul edilemez. Tekrar rica ediyorum, lütfen bize destek versinler.”

“Çağatay Yılmaz inşallah hayatında başarılı olur”

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çağatay Yılmaz'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, “Çağatay yılmaz altyapıda çalışıyor. Kendisine değer katacak takımda oynaması için fırsat sunduk. Aldığımız raporlar, çok iyi durumda olmadığı ile ilgili Çağatay sosyal bir çocuk. Hayatın içinde iletişim kuracağım insan sayısı epey fazla. Farklı da anlatabiliyor olayları. İnşallah hayatında başarılı olur. Ben ona fazlasıyla şans verdim. Özel hayat ve arkadaşlarıyla olan iletişimi gözlemledik. Bildiğim ve söylemek istemediğim birçok şey var. Kendisine zarar vermek istemiyorum. Umarım çok başarılı olur ve iyi yerlere gelir. Kendisini yeniler ve objektif bir özeleştiri yapar. Altyapıdan olumlu rapor gelirse neden olmasın? Ama o sinyaller bana gelmedi. Hayatını iyi yönetmesini öğrenmesi gerekiyor. Geçen sene Amed'de oynayamadı, Niğde'ye gitti, Niğde küme düştü. Sempatik bir çocuk. Herkesle iletişim kurup sorunlarını anlatıyor olabilir. Bizim için raporlar önemli.”