Tahtakale Çarşısı eski günlerine döndü

Bursa'nın tarihi çarşılarından biri olan Tahtakale Çarşısı, Osmangazi Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarıyla eski hüviyetini yeniden kazandı.

Geçmişi Çelebi Mehmet dönemine dayanan ve asırlardır farklı meslek kollarını kucaklayan Tahtakale Çarşısı'nın yeniden ayağa kalkması, en çok mesleklerini yaşatmaya çalışan esnafı memnun etti. Bursa'da yaklaşık 60 yıldır susak kabaklarından süs eşyaları yapan 73 yaşındaki Bedri Karalar, Tahtakale Çarşısı'nın çöküntü halden kurtarılıp, tamamen yenilenmesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Başkan Dündar'ın yenilenmiş atölyesinde ziyaret ettiği kabak sanatı ustası Bedri Karalar, “Kabak sanatı unutulmaya yüz tutan mesleklerden. Ben de bu mesleğin Bursa'daki tek temsilcisiyim. Tarihî Tahtakale Çarşısı, Osmangazi Belediyemiz'in çalışmalarıyla çöküntü olmaktan kurtarıldı. Restorasyon çalışmalarımız çok güzel oldu. Çarşımız yeniden canlandı. Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ederiz. Yeni atölyemde mesleğimizi yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya çalışacağım” dedi.

Tahtakale Çarşısı'ndaki dükkânlara yağlı boya tablo yapan 55 yıllık ressam Yaşar Kutlu da tarihi çarşının yeniden eski hareketli günlerine döndüğünü belirterek Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmanlı'dan beri Bursa'da ticaretin merkezi durumda olan Tahtakale Çarşısı'nı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi. Bursa'nın tarihi değerlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Dündar, “Tahtakale Çarşısı'nda yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik.

Tahtakale Çarşımız, eski hüviyetine büründü. Restorasyon çalışmalarıyla

bölgedeki 54 dükkan cepheleri yenilenerek estetik bir görünüme kavuştu. Ayrıca dükkanların yağmur iniş boruları ve olukları, pencere ve kapı doğramaları ile cephe boyaları yenilendi. Çarşı iç avlusundaki zemin kaplama çalışmaları tamamlandı. Son rötuşlar yapılıyor. Esnafımıza yeni bir hareket, ticarete yeni bir can geldi. Esnafımız ve Bursa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.