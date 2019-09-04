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Tahtakale yeniden hayat buldu

Bursa’nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakale Çarşısı, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski hüviyetine kavuştu.

Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakale Çarşısı, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski hüviyetine kavuştu.


Tarihi ve kültürel mirası geleceğe taşıma adına birçok örnek çalışmaya imza atan Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski ticaret merkezlerinden olan Tahtakale Çarşısı'nı da çöküntü halden kurtarıp, câzibe merkezi hâline getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan tarihî çarşıyı gezerek incelemelerde bulundu.


Başkan Dündar, Osmanlı'dan beri Bursa'da ticaretin merkezi durumda olan Tahtakale Çarşısı'nı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi. Tarihi çarşıda yürütülen restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirten Dündar, “Geçmişi Çelebi Mehmed dönemine dayanan Tahtakale, yaptığımız çalışmalarla eski hüviyetine kavuştu. Bu bölgedeki 54 dükkanın cephesi yenilenerek estetik bir görünüm kazandı. Esnafımıza yeni bir hareket, ticarete yeni bir can geldi. Ayrıca restorasyon çalışmaları sırasında bazı binaların çürük olduğu tespit edildi. Anıtlar Kurulu'ndan projeyi onaylattık ve 5 dükkânı yeniden aslına uygun şekilde yenileyeceğiz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şehrimizin tarihi kimliğine uygun Tahtakale Çarşısı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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