Takla atan araçtan fırlayan bebeğin burnu bile kanamadı

Bursa'da içinde 2 aylık bebeğin bulunduğu araç takla attı. Annesinin kucağından kurtulup camdan fırlayan bebeğin burnu bile kanamadı.

Kaza Büyükorhan ilçesinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan Ramazan ve Ayşe Köse çiftçi, akraba ziyareti için Büyükorhan ilçesine doğru yola çıktı. Yanlarına yeni dünyaya gelen 2 aylık bebekleri Eylül'ü de alan çiftin içinde bulunduğu 43 EV 902 plakalı otomobil, Büyükorhan sınırları içinde kontrolden çıkarak takla attı. Araç takla attığı esnada annesinin kucağında bulunan 2 aylık Eylül bebek camdan dışarı fırladı. Takla atan araçtan fırlayan bebek ve araç içinde bulunan anne babası kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile yapılan muayenenin ardından taburcu edildi.