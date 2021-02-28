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Takla atan araçtan sağ çıktı

Bursa’da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan aracın sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.

Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan aracın sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Turgay D. idaresindeki 08 AAE 880 plakalı otomobil, yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kestel ilçesi Uludağ Caddesi'nde gerçekleşen kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Takla atan araçtan çıkartılan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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