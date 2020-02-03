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Takla atan araçtan sağ kurtuldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadının sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadının sürücünün kullandığı otomobil takla attı.


Yeşim E, kullandığı 16 E 9671 plakalı aracıyla Güzelyalı trafik lambalarını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç otobüs durağının yanındaki kaldırım üzerine devrildi. Kazada hafif yaralanan Yeşim E. devrilen aracının içinden çıkarılarak sağlık ekibince ilk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Az ileride bulunan otobüs durağına gelmeden aracın durması büyük felaketin önüne geçti.

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