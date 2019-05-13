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Takla atan traktörün altında kalan sürücü öldü

İznik’in Göllüce köyünde takla atan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İznik'in Göllüce köyünde takla atan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Feci kaza, İznik Göllüce köyü Alibey Boğazı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ayar (71), tarlasını traktörü ile sürdükten sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Patika yolda ilerleyen Ayar, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında kalan yaşlı çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Atar'ın cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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