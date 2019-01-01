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Takla atarak zeytinliğe uçtu

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada iki kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada iki kişi yaralandı.


Kaza, çevre yolu Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. 42 ADF 62 plakalı otomobilin sürücüsü Recep A., direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobil zeytin tarlasına uçup ters döndü. Sanayi esnafının müdahale ettiği kazada sürücü Recep A. ve yanında oturan Muzaffer K. hafif yaralandı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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