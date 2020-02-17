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Takla attı araçtan sağ kurtuldu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, alkollü sürücü kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu hafif yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü sürücü kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu hafif yaralandı.


Kaza, 2:00 saatlerinde Mollaarap Mahallesi Balabancık caddesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Burak Keser(26) idaresindeki araç 16 SAJ 23 plakalı otomobil, alkolün verdiği baş dönme sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında park halindeki otomobile çarptı. Yaşanılan kaza sonrası Burak Keser'in kullandığı otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi çabasıyla otomobilden çıkarak sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale sonrası polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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