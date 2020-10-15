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Takla attı, ölümden döndü

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilde hasar meydana gelirken, genç sürücü araçtan burnu bile kanamadan itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilde hasar meydana gelirken, genç sürücü araçtan burnu bile kanamadan itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Genç sürücü emniyet kemerinin takılı olduğunu dile getirdi


Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Ankara yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu Caddesi istikametinde seyir halinde olan 16 RE 366 plakalı otomobilin sürücüsü Mertcan (21), aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeyken takla attı.


Kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından, Mertcan'ı takla atan otomobilin içerisinden çıkardı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan Mertcan sağlık kontrolü yaptırmadan otomobilinin kaldırılmasını izledi. Kazanın ardından polis ekiplerine emniyet kemerinin taktığını söyledi.


Otomobil çekici yardımı ile otoparka çekilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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