İhlas Haber Ajansı

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Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu

Bursa’da takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu.

Bursa'da takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kalp krizi geçiren kişi, çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi durağına gelen kişi taksiye bindiği sırada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahalesini çevredekiler yaparken, ambulans ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaş, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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