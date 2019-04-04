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Tan Butik'te birincilik coşkusu

Özlüce Tan Butik Okulları Bursa’da düzenlenen Uluslararası 3.

Özlüce Tan Butik Okulları Bursa'da düzenlenen Uluslararası 3.Hızlı Satranç Şampiyonası'nda birinci oldu.


Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde yapılan şampiyonanın küçükler kızlar kategorisi çekişmeye sahne oldu. Tan Butik Okulları'nın kızları şampiyonada birinci oldu. Tan Butik Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kayan ve kurucu temsilcisi Erten Kayan, birincilik getiren öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenini tebrik ederken, "Okulumuz adına öğrencilerimizden yeni şampiyonluklar bekliyoruz"dediler

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