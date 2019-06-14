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Tan Özlüce'de mezuniyet coşkusu

Özel Özlüce Tan Okulları öğrencileri mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.


2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda 8'inci sınıflar için mezuniyet töreni düzenlendi. Doyasıya eğlenen öğrenciler, mezuniyet belgelerini Tan Eğitim-Öğretim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanları Ergin Kayan, Mehmet Özuslu, Genel Müdür İbrahim Zafer Kayan ve Kurum Müdürü Ceylan Çevik'ten alan öğrenciler öğretmenlerine ve ailelerine haklı bir gurur yaşattı.


Keplerini büyük bir coşkuyla atan gençler geceye mezuniyet balosuyla devam etti.

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