Taneli'den alzheimer konferansı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği seminere konuk olan Prof. Dr. Bilgen Taneli, alzheimer hastalığı hakkında bilgi verdi.

Nilüfer Belediyesi, çağın korkulan hastalıklarından biri olan alzheimer hastalığına dikkat çekmek için seminer düzenledi. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Konak Kültürevi'nde yapılan seminere Sağlıklı Yaşlanma ve Alzheimer'i Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Bilgen Taneli konuşmacı olarak katıldı. İlgi gören seminerde Prof. Dr. Taneli, alzheimer hastalığıyla ilgili bilinmeyenleri, yapılması gerekenleri ve hastalığın riskini azaltan tedbirleri paylaştı.

Alzheimer hastalığı riskinin yaş ilerledikçe arttığını belirten Prof. Dr. Taneli, hastalığın klinik belirtiler ortaya çıkmadan 20 yıl önce başladığını vurguladı. Taneli, “65 yaşındakilerin yüzde 5'i alzheimer hastasıyken, bu yaştan sonraki her 5 yılda bir bu risk ikiye katlanarak artış gösterir” dedi.

Alzheimer hastalığını önleme stratejileriyle, sağlıklı yaşlanma stratejilerinin büyük ölçüde örtüştüğünü ifade eden Taneli, “Sağlıklı yaşlanma stratejilerini uygulayabilirsek, alzheimeri de öteleyebiliriz. Alzheimer hastalığını önlemek demek, iyileştirmek anlamına gelmiyor. Sadece hastalığın ortaya çıkışını ileriye doğru atıyor. Hastalık 80 yaşında çıkacaksa, bizim bunu 90, 100 yaşlarına ertelememiz önemli. Yaşlının biyo psikososyal dengesini koruyarak alınacak her tedbir sağlıklı yaşlanmaya ve kişiye de sosyal bakımdan ileri derece destek olacak bir özelliktir” diye konuştu.

Alzheimerden korunmanın yolları

Alzheimer hastalığını ilaç dışı önleme yöntemlerini de paylaşan Prof. Dr. Bilgen Taneli, “Burada genel prensip, zihnî ve fizikî faaliyetleri mümkün olduğunca sürdürmektir. İşleyen demir ışıldar prensibini devamlı göz önünde tutmak gerekir. Genel sağlık ve beslenmeye dikkat etmek çok önemli. Zihninizi zinde tutarak, diyet yaparak, hareketli kalarak, sağlığınızı düzenli kontrol ettirerek, sosyal hayata katılarak, kötü alışkanlıklardan kaçınarak ve kafa travmalarından korunarak sağlıklı yaşlanma ve alzheimeri korumuş olacaksınız. Bilişsel egzersiz, yabancı dil öğrenmek, bulmaca ve sudoku çözmek de hastalığı önleyebilir ya da başlangıcını geciktirebilir” dedi.

Alzheimerin, bunamanın en fazla görülen tipi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilgen Taneli, dünyada 34 milyon, Türkiye'de de yaklaşık 600 bin kişinin alzheimer hastası olduğuna dikkat çekti.

En erken belirti hafıza kaybı

Alzheimer hastalığının en erken belirtisinin hafıza kaybı olduğunun altını çizen Taneli, hafif, orta ve ileri dönemdeki belirtileri de şöyle sıraladı:

“Hafif dönemde unutkanlık, alışveriş, araba sürme ve hobilerde sıkıntılar yaşanırken, kişi depresyona da girebiliyor. Orta dönemde de yakın bellekte bozulmalar oluyor. Kişi, eski olayları hatırlayıp anlatırken, öğle yemeğinde ne yediğini hatırlayamıyor. Bu dönemde maksatsız gezintiler de yaşanabiliyor. İleri dönemdeyse çok sınırlı bir konuşma görülüyor. Günlük hayatın bozulduğu bu dönemde, hasta altına idrar ve gaita yapma noktasına gelir.”

Hastalığın ilerleme hızında farklılıklar görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Bilgen Taneli, alzheimer hastalarının ortalama 8 yıl yaşadığını belirtti. Taneli, hastalığın seyrinin teşhis anındaki yaşa ve kişinin sağlığını etkileyen diğer faktörlerin olup olmamasına bağlı olduğunu dile getirdi.

Diyabetin alzheimer riskini ikiye katladığına dikkat çeken Taneli, şişmanlık ve obezitenin beyni etkilediğini belirterek, bu insanlarda da normalden 4 kat fazla risk taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Bilgen Taneli, alzheimer hastalığında yaşanan en büyük sıkıntılardan birinin de bakıcı azlığı olduğunu söyledi.

Seminerin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Prof. Dr. Bilgen Taneli'ye plaket vererek teşekkür etti.