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Tanesi 20 bin lira olan 15 taklacı güvercini çaldılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 15 taklacı güvercin çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 taklacı güvercin çalındı. Bir hafta içerisinde ikinci güvercin hırsızlığı yaşanan İnegöl'de güvercin sahipleri tedirgin oldu.


Olay Bursa-Ankara kar ayolu üzerinde benzinlik arkasında bulunan boş arsada meydana geldi. Arsada kendi imkânları ile yaptığı kümeste güvercin bakan Salih Tuna isimli gencin kümesine giren kimliği meçhul kişi ya da kişiler, 15 taklacı cinsi güvercini çaldı. Güvercinleri çalınan Salih Tuna, “Dün akşam 19.00 gibi kümesi kapatıp eve gittim. Sabah kümesin kapısını açınca kuşların olmadığını fark ettim. Bunun üzerine kümesin arkasına baktığımda arka taraftaki sacın kesilerek kuşlarımın çalındığını gördüm. 15 tane taklacı güvercinim vardı. Bunların ortalama fiyatı 15-20 bin TL. Maddiyatı dışında benim için maneviyatı yüksek olan kuşlarımın bulunmasını istiyorum. Bundan 2-3 gün önce yine bu bölgede bir abimizin kuşları çalınmıştı. Aynı kişi olabileceğini düşünüyorum” dedi.


Kümesten parmak izi alan polis, güvercin hırsızlarını arıyor.

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