Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı

Yolun 2 şeridini trafiğe kapatan tankerin sürücüsü yaralandı. Otomobildeki iki kişi ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde verilebildi.

Kaza saat 14.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre içinde yaklaşık 25 ton çimento üretiminde kullanılan ve çimentonun sıkılaştırılmasına yarayan bir sıvı madde taşıyan Ali Öner (51) idaresindeki 01 AEF 712 plakalı TIR Karsak kavşağını Bursa istikametine doğru geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Aynı yönde seyir halinde olan Barış Başkan (38) idaresindeki 24 DHV 47 otomobile çarptı. Daha sonra bariyerlere vuran tanker devrildi.

Yaklaşık 1 saat trafik aksadı

Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde 2 şerit kapanırken, trafik akışı jandarma ve polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Tankerde çimento üretiminde kullanılan sıvının tamamı yola dökülürken, kazada tanker sürücüsü Ali Öner yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şoför burada tedavi altına alındı. Devrilen tanker ile otomobil vinç ve çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra otoyolda trafik normale döndü. Kaza ile ilgili jandarma ve polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.