Tanker yağışlı yolda kayarak devrildi

Tır, dorsesindeki tanker zeytinliğe devrilirken, tır sürücüsü ise hafif yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Keramet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tamer Gülçay (26) idaresindeki 54 LJ 592 plakalı tanker, Orhangazi'den İznik istikametine doğru seyir halindeyken Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak zeytinliğe savruldu. Tır'ın arkasındaki tanker zeytinliğe devrilirken, sürücü Tamer Gülçay hafif yaralandı. Yaralı sürücü Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılırken, devrilen tırın dorsesi vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolu bir süre tek şeritten sağlandı.