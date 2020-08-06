Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın kazananları belli oldu. Bu yıl hikaye dalında gerçekleşen yarışmada birinciliği, “Müzmin Susuzluk” adlı eseriyle Bursa'dan katılan Halil Ziya Doğruöz elde etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Edebiyat dünyasının usta ismi anısına bu yıl ‘Geçmiş Zaman Aynasında Bursa' konu başlığı altında kaleme alınan yarışmaya ABD, Kanada, Fransa, Kosova ve Azerbaycan gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin 60 farklı şehrinden toplam 327 eser başvuruda bulundu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında kazanan isimleri açıkladı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın Bursa sınırlarını aşan ve kök salmış bir yarışma olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Klasik belediyeciliğin yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basarak, ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca belediyemizin hafızasında yer alarak kurumsallaşmış birçok etkinliğe imza atıyoruz. 19 yıldır düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması bu etkinliklerin en güzel örneği. Böylesine önemli bir yarışmayı dünyaya taşımak büyük bir başarıdır” dedi.

Yarışmaya katılan, eser gönderen ve ilgi gösteren tüm edebiyatçılara teşekkür eden Dündar, “Yarışma neticesinde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 ve iki adet 3 bin liralık mansiyon ödülü vereceğiz. Yayınlanmaya değer bulan eserleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kitaplaştıracağız. Yılda bir kez yayınladığımız ve konusu hikaye olan ‘Tanpınar Zamanı' dergimizi hazırladık. Kitap ve dergiyi tüm katılımcılarımıza posta yoluyla ulaştıracağız. Gelecek yıl yarışmamız 20'nci yılına girecek. Bu kez roman dalında düzenleyeceğiz. İnşallah daha sağlıklı günlerde 20'nciyıl gururunu hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

Yarışmada Halil Ziya Doğruöz “Müzmin Susuzluk” eseriyle birinci, Mehmet Selçuk Bilge “Sınır İhlali” eseriyle ikinci, Mehmet Ateş “Mesnevişehir” eseriyle üçüncü oldu.

Mansiyon ödüllerini ise Başak Baysallı “Kuş Tamircisi”, Semra Özkan “Heykel, Dayım ve Ben” adlı eseriyle aldı.