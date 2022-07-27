Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu

Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl 21'incisini düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasının ödül töreni, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşti. Bu yıl deneme dalında düzenlenen yarışmaya Bursa'nın yanı sıra yurdun dört bir yanından toplam 257 eser katılım gösterdi.

İlk elemeler ardından yapılan değerlendirme sonunda “Safalar Getirdiler” isimli eseriyle İstanbul'dan Talip Kurşun birincilik, “Miskin Yunus Dinler Sözü” eseriyle Ankara'dan Veysel Gökberk Manga ikincilik, “Düşlerle Koşturan Bir Buket Çiçek Yolcusu” isimli eseriyle İstanbul'dan Mehtap Bayam İlhan üçüncülük derecesi elde etti. Mansiyon ödüllerini ise “Hız Medeniyeti” isimli eseriyle Bursa'dan Fatih Şener, “Genç Ölmek Adlı Bir Prelüt” isimli eseriyle Gaziantep'ten Turan Gündüz ve “Ruhun Köşe Kapmaca Oyunu” isimli eseriyle Kocaeli'den Oğuzhan Okuyucu kazandı.

Ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın sağlam zeminler üzerine oturarak kurumsal bir hale geldiğini belirtti. Başkan Dündar, “Ülkemizin yetiştirdiği önemli şahsiyet Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adını yaşatmak ve yeni yazarları teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlik, Türkiye'de Tanpınar'a yönelik bir uyanış sürecine katkı sağladı. Tanpınar'ın adına onlarca kitap yayınlanmış oldu. Bizler bu vesileyle geçmişimizi geleceğe aktarıyoruz. Aynı zamanda yeni edebiyatçılarımızın ve şairlerimizin çıkmasına zemin hazırlıyoruz” dedi.

“Tanpınar dünya markası haline geldi”

Yarışmanın Türkiye sınırlarını aşarak Azerbaycan'da da düzenlenmeye başladığını söyleyen Dündar, “Bu sene deneme dalında gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza; Türkiye'nin birçok şehrinden toplam 257 eser başvuru yaptı. Elemelerde 126 eser kendi içerisinde değerlendirildi. Tanpınar Edebiyat Yarışması, sadece bir yarışma olmasından öte, kitapları ve dergisiyle, yazarlarımızla gerçekleştirdiğimiz sempozyumlarıyla ne mutlu ki edebiyat dünyasında bir marka haline geldi. Eserleriyle, bakış açılarıyla, yorumlarıyla hayatı anlamlandırmamıza katkı sağlayan, bizlere farklı pencereler açan tüm edebiyatçılarımıza, yazarlarımıza; bizlerle birlikte çalışmalarımıza destek veren kıymetli jüri üyelerimize ve eğitimcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutlayan Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Murat Demir de, “Bursa, aşık olunacak bir şehirdir ki, en büyük Bursa aşıklarından biri de bugün burada bir araya gelmemize vesile olan Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Tanpınar'ın Bursa'ya tutkunluğu kentin, Osmanlı'dan günümüze bir köprü gibi uzanmış oluşundandır. Onun bu tutkusuna Beş Şehir'i okuyan herkes şahittir. Osmangazi Belediye'mizin artık bir gelenek haline getirdiği ve ülkemizin en uzun soluklu edebiyat yarışmalarından birine dönüştüğü Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, hem edebiyatçıların yeteneklerini sergilemelerine hem de Bursa'mızın edebiyata yaptığı katkının her geçen yıl daha da artmasına vesile olmaktadır” dedi.

Yarışmanın jüri üyelerinden Prof. Dr. Abdullah Uçman ise yaptığı konuşmada, “Bu tür yarışmalarda önemli olan sürekliliktir. Osmangazi Belediye'mizin bu konudaki başarısı tartışılmaz bir gerçektir. Burada eserlerini bizlere sunan yazarlarımız, kendilerini geliştirerek edebiyat dünyasına adım attı. Yarışmanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, jüri üyeleri ile birlikte yarışmada derece elde eden katılımcılara ödüllerini verdi.