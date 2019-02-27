İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tapu Müdürlüğü önünde dehşet anları kamerada...

Bursa’nın İznik ilçesinde arazi satışında alacak verecek kavgası kanlı bitti.

Bursa'nın İznik ilçesinde arazi satışında alacak verecek kavgası kanlı bitti. Tapu Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda bir şahıs tabancayla ayaklarından vuruldu. Zanlı, yerde yatan yaralı şahsa tepki gösterirken, öfkeli arkadaşının vurulan şahsa tekmeler atması da kameraya yansıdı.


İznik Tapu Dairesi'nde yaşanan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay, Mahmut Çelebi Mahallesi Salim Demircan sokakta meydana geldi.


Oğuz Yenen (48), alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Tevfik K. (46) tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Ardından Tevfik K. vurduğu Oğuz Yenen'e sert bir şekilde tepki gösterdi. Zanlının öfkeli arkadaşı da yerde yatan yaralı Yenen'e defalarca tekmeledi. Ayaklarından iki kurşun yarası alan Oğuz Yenen, 112 acil ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polise teslim olan zanlı ise Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.