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Tapu ve Kadastroya yalıtım uygulaması

Bursa’da tapu ve kadastro işlemlerinin yükünü çeken Yıldırım’daki merkeze, ‘ısı verimliliği’ projesi uygulanacak.

Bursa'da tapu ve kadastro işlemlerinin yükünü çeken Yıldırım'daki merkeze, ‘ısı verimliliği' projesi uygulanacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'nde planlanan yalıtım uygulamaları için 24 Temmuz'da ihale düzenleyecek.


Yükleniciye tanınacak 120 gün süre içerisinde, binaya 3 bin metrekare dış cephe mantolama ve 2 bin metrekare teras su izolasyonu yaptırılacak.

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