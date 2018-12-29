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Taraftar istedi, başkan otobüs kiraladı

Bursa’nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Yenişehir Çeltikspor deplasmanı için otobüs isteyen Gemlikspor’lu taraftarların bu talebini yerine getirdi.

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Yenişehir Çeltikspor deplasmanı için otobüs isteyen Gemlikspor'lu taraftarların bu talebini yerine getirdi.


Süper Lig'in tatil olması ve maçın önemi dolayısıyla Yenişehir Çeltikspor maçına büyük talep olduğunu sosyal medya üzerinden dile getiren Gemlikspor taraftarlarının otobüs isteği, Başkan Yılmaz'dan destek gördü. Çeltikspor ile karşılaşacak olan Gemlikspor taraftarları için otobüs kiralandığının müjdesini veren Başkan Yılmaz, “Gemlikspor'u bir sevdâ olarak gören, her ne şartta olursa olsun her zaman bu sevdâdan vazgeçmeyen taraftarlarımızla iftihar ediyoruz. Her zaman takımımızın yanında, taraftarlarımızla birlikte olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Söz konusu Gemlikspor ve Gemlikspor'a gönül verenler olduğunda, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayız” dedi.


Otobüslerin pazar günü saat 11.00'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan hareket edeceği bildirildi.

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