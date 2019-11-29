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Tarih sohbetleri Gemlik'te

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri” bu kez Gemlik’te öğrencilerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri” bu kez Gemlik'te öğrencilerle buluştu.


Toplantıya konuşmacı olarak katılan turist rehberi Ömer Kaptan, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi, Özdilek Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini, görsel sunumlar eşliğinde anlattı.

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