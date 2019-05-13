Tarihçilerin kutbu Osmangazi'de anlatıldı

Osmangazi Belediyesi'nin tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde, tarihçilerin kutbu Halil İnalcık'ın hayatı anlatıldı.

Muradiye'deki Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen söyleşide, dünyanın sayılı tarihçileri arasında yer alan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın bilinen ve bilinmeyen yönleri ele alındı. Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu ile öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Halil İnalcık'ın tarihçilerin vezir-i azamı olarak bilindiğine dikkat çekerek, “Halil İnalcık hocamız bizlere çok önemli eserler bırakmış, adını dünyaya duyurmuş bir değerimizdir. Eski dönemlerde Osmanlı tarihi daha çok siyasi anlamda yazılıp anlatılırken hocamız, sosyal ve ekonomik tarih konusunda bizleri bilgilendirmiştir. Halil hocamız, Türkiye'de bu alana öncülük eden Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkın hocamızın izinden gitmiştir. Onun çalışmaları, bugün binlerce Osmanlı tarihi araştırmacısına ufuk tutan incelemelerdir” dedi.

“Osmanlı tarihini yeniden yazdı”

Halil İnalcık'ın uzun yıllar yurt dışında görev yaptığını belirten Çiftçi, “Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler veren İnalcık, 1972 Ankara Üniversitesi'nden emekli olarak Chicago Üniversitesi'nde görev yaptı ve bu üniversitede Osmanlı Tarihi Kürsüsünü kurdu. Osmanlı tarihini yeniden yazmak için kolları sıvayan İnalcık, Osman Gazi'nin ve Osmanlı'nın ilk sultanlarının gezip, dolaşıp, fethettiği yerleri görmek ve değerlendirmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 10 yıl süresince Eskişehir, Söğüt, Göynük, Gelibolu, Bursa çevresini bizzat yürüyerek, kaynaklar ile değerlendirmeler yaparak çalışmalar gerçekleştirdi. Halil hocamız aynı zamanda Bursa Araştırmaları Vakfı'nı kurarak, Bursa ile özdeşleştiğini bizlere gösterdi” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin hikayesini de merhum Halil İnalcık'ın yazdığını ifade eden Prof. Dr. Cafer Çiftçi, bu önemli eseri kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.