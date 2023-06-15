Tarihi bina alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap tarihi binada yangın çıktı.

Yangın saat 01.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap metruk binada meydana geldi. Tadilatta olan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yanan binanın bitişiğindeki apartmanlarda ikamet vatandaşları olası tehlikeye karşın tahliye ettiler. Vatandaşlar meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını incelediler. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip, diğer binalara sıçramadan yangını söndürdüler. Yangın sonucu tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.