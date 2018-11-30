Tarihi Bursa evleri hayat buluyor

Osmangazi Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Tayakadın Mahallesi'ndeki tarihî Bursa evlerinin inşaatında son aşamaya gelindi.

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz Ocak ayında Tayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti Ticaret Borsası'na ait 16. ve 19. yüzyıllardan kalma üç sivil mimari örneği yapıyı yeniden ayağa kaldırıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 678 metrekare inşaat alanına sahip olan üç binadan ilki ahşap karkas yapıda inşa edildi. Zemin artı 2 kattan oluşan ilk binanın içerisinde sergi salonları ile yönetim odası bulunuyor. Yine ahşap karkas yapıda olan ikinci bina, zemin artı 2 kat olarak inşa edilirken, binada okuma salonları ve yönetim birimleri yer alıyor. Zemin katı moloz taş duvar, üst katı ise ahşap karkas olan üçüncü bina ise zemin art 1 kat olarak inşa ediliyor ve binada toplantı salonu yer alıyor. Tarihi Bursa evlerinin inşaat çalışmalarında ahşap işlerinde son aşamaya gelinirken, mekanik ve elektrik tesisat çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarda öncü belediye olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile eski şehri ortaya çıkarıyoruz. Tayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası'na ait olan 12 sivil mimarlık örneği yapının inşaatını gerçekleştiriyoruz. 16. ve 19. yüzyıllardan kalma bu yapıları aslına uygun olarak günümüze taşıyoruz. Daha önce Kiremitçi Mahallesi'nde yer alan iki tarihi yapının inşaatını yaptık. Şimdi de Tayakadın Mahallesi'ndeki 3 yapının inşaat çalışmaları son aşamaya geldi. Diğer 8 yapı için de çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarımız ile bölgedeki tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız” dedi.