Tarihi butik otel kır düğünlerine ev sahipliği yapacak

Gürsu'nun bir turizm şehri olarak gelişmesini sağlamak hedefiyle Gürsu Belediyesi'nce hayata geçirilen butik otel, tarihî kimliğiyle artık kır düğünlerine de ev sahipliği yapacak.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tarihî butik otelde yapılan bahçe genişletme ve yenileme çalışmalarıyla otel kır düğün mekânı olarak da hizmet verecek. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu, tarihin ışığını bugüne taşıyan zengin mirası yaşatan sokak ve yapılarıyla da ön plana çıkmakta. Tarihi butik otelimiz de, ilçemizin tarihiyle köprü oluşturan yapılarından biri. Otelimiz, Gürsu'muzun turistik değerlerini görmek maksadıyla ilçemize gelen misafirlerimize de ev sahipliği yapmakta. Butik otelimizin hizmet alanını genişletmek maksadıyla çalışmalar yapıyoruz. Otelimiz, bahçesinde yaptığımız genişletme çalışmasıyla artık kır düğünü organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. İlçemizin tarihini yansıtan otelimiz, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak şekilde hizmet verecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Yaklaşık 500 metrekare alan üzerinde oluşturulan 4 katlı butik otelde zemin katta resepsiyon, kafe, restoran, müdür odası ve müştemilât, birinci katta 5, ikinci katta 3 yatak odası, personel odası ve sofa bulunuyor. Toplam 10 yatak odası yer alıyor.