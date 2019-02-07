Tarihî camilere Osmangazi eli

İlçe genelindeki birçok camiye hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi'ndeki tarihi Bedreddin Camii'nin avlusunu da çevre düzenleme çalışmalarıyla yeniledi. Çelebi Mehmed'in kızı Hafsa Sultan tarafından 1443 senesinde inşâ ettirilen Bedreddin Camii, kalkan duvarlı Bursa camilerinin güzel örneği olarak dikkati çekiyor.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caminin avlusuna küp taş döşeyerek tarihi dokuya uygun hale getirdi. İlçe genelindeki birçok camiye hizmet götürdüklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi'deki camilerimizin ihtiyaçlarını talepler doğrultusunda gideriyoruz. Bazı camilerimizin çevresini yeniden düzenlerken, bazılarının ise abdesthane ve tuvalet ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Tarihi camilerimizin eskiyen ve bozulan bölümlerini yeniliyor ve düzenli olarak halılarını temizliyoruz. Camilerimiz manevî değerlerinin yanı sıra vatandaşlarımız için bir araya gelmesi açısından da önem taşıyor. Bu şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.