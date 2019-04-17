Tarihi çarşı küllerinden doğdu

Tarihi Çarşı'da 2015 yılında çıkan yangında büyük zarar gören Sipahi Çarşısı ve Kazazhane Boğazı, yenilenen görünümüyle eski cazibesine kavuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçim sonrası sürdürdüğü teşekkür ziyaretleri kapsamında çarşı esnafıyla bir araya geldi. Hanlar bölgesindeki İvazpaşa ve Sipahi Çarşı'nı gezen Başkan Dündar, geçtiğimiz yıllarda çıkan yangında büyük tahribat gören çarşının yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ayağa kalktığını söyledi. Çarşı bölgesinin Cumhuriyet Caddesi'ne bakan mobilyacıların yer aldığı Kazazhane Boğazı çıkışında esnafla sohbet eden Dündar, asırlardır kent ticaretine hizmet eden Tarihi Çarşı'nın yeniden canlanmaya başladığını ifade etti.

Şehir ekonomisinin kalbi olan çarşının eski ihtişamını koruması için çalıştıklarını belirten Dündar, “Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Bursa ekonomisinin can damarı. Çarşı bölgesi, kent ve ülke turizmi açısından da büyük önem taşıyor. Yaptığımız restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte çarşımız yeniden eski cazibesine kavuştu. Alışverişe gelen insan sayısı artarken, buradaki dükkanlar kıymetlendi” dedi.

Hanlar Bölgesi'ndeki 3 çarşıyı birbirine bağlayan Kazazhane Boğazı'nın Bedesten ile Cumhuriyet Caddesi arasında bir aks oluşturduğunu kaydeden Başkan Dündar, “2015 yılında çıkan yangında büyük zarar gören bu çarşımız, restorasyon çalışmalarının ardından adeta küllerinden doğdu. Dükkanlar tamamen yenilendi. Esnafımızla sürekli bir araya gelerek, ihtiyaca göre hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.